В Сумах провели чемпионат области по теннису

На кортах «Теннисной Академии» завершились соревнования, в которых принимали участие 60 спортсменов из Сум, Шостки и Коровинцев.
Девушки U-10. Личный разряд: 1 место - Нестеренко Анастасия, 2 место - Безбабная Мария, 3 место - Исаева Кристина
U-12: 1 место - Парамей Зарина, 2 место - Скоромная Полина, 3 место - Бурлака Ева
U-16: 1 место - Гриценко София, 2 место - Соловей Екатерина, 3 место - Палиенко Дарья.
Парный разряд: 1 место - Соловей Екатерина / Мальована Ангелина, 2 место - Мусиенко Лариса / Палиенко Дарья, 3 место - Александренко Алина / Евченко Виктория.
Юноши U-10. Личный разряд: 1 место - Калинин Тимофей, 2 место - Халимон Богдан, 3 место - Чепурной Макар.
U-12: 1 место - Вардаев Михаил, 2 место - Бундин Святослав, 3 место - Мищенко Иван.
U-16: 1 место - Тарасенко Денис, 2 место - Саенко Демид, 3 место - Загорулько Арсений.
Парный разряд: 1 место - Саенко Демид / Петренко Кирилл, 2 место - Трофименко Арсений / Бундин Святослав, 3 место - Загорулько Арсений / Семененко Владислав.
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