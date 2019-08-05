Мэр Сум создал еще одну комиссию, теперь по наведению порядка

На этот раз во время аппаратного совещания он предложил начальнику инспекции по благоустройству Руслану Голоперову создать комиссию по благоустройству, так как сама инспекция, похоже, не справляется.
- Мы должны перед Днем города навести порядок! – вспылил он. – Еду я по проспекту Лушпы. В одном месте чистота и порядок, где Самир занимается, косит, садит деревья и кусты. Проезжаем 200 метров, тоже магазины, бардак! Нужно, чтобы люди видели, что в городе порядок. Есть предприниматели, предприятия, госструктуры, которые нормально наводят порядок. Мы им делаем тротуары, они не могут подмести. Идите и каждому говорите: не будут убирать. Перекопаем им коммуникации. Если предприниматель ответственный, он убирает, а есть наоборот… Нужно сделать месячник наведения порядка. Если надо, будем проводить его каждый месяц.
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