Мэр Сум создал еще одну комиссию, теперь по наведению порядка Мэр Сум Александр Лысенко продолжает заниматься созданием комиссий и рабочих групп.

На этот раз во время аппаратного совещания он предложил начальнику инспекции по благоустройству Руслану Голоперову создать комиссию по благоустройству, так как сама инспекция, похоже, не справляется.

- Мы должны перед Днем города навести порядок! – вспылил он. – Еду я по проспекту Лушпы. В одном месте чистота и порядок, где Самир занимается, косит, садит деревья и кусты. Проезжаем 200 метров, тоже магазины, бардак! Нужно, чтобы люди видели, что в городе порядок. Есть предприниматели, предприятия, госструктуры, которые нормально наводят порядок. Мы им делаем тротуары, они не могут подмести. Идите и каждому говорите: не будут убирать. Перекопаем им коммуникации. Если предприниматель ответственный, он убирает, а есть наоборот… Нужно сделать месячник наведения порядка. Если надо, будем проводить его каждый месяц.