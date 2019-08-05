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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:45339

Мэр Сум создал еще одну комиссию, теперь по наведению порядка

Мэр Сум Александр Лысенко продолжает заниматься созданием комиссий и рабочих групп.

На этот раз во время аппаратного совещания он предложил начальнику инспекции по благоустройству Руслану Голоперову создать комиссию по благоустройству, так как сама инспекция, похоже, не справляется.

- Мы должны перед Днем города навести порядок! – вспылил он. – Еду я по проспекту Лушпы. В одном месте чистота и порядок, где Самир занимается, косит, садит деревья и кусты. Проезжаем 200 метров, тоже магазины, бардак! Нужно, чтобы люди видели, что в городе порядок. Есть предприниматели, предприятия, госструктуры, которые нормально наводят порядок. Мы им делаем тротуары, они не могут подмести. Идите и каждому говорите: не будут убирать. Перекопаем им коммуникации. Если предприниматель ответственный, он убирает, а есть наоборот… Нужно сделать месячник наведения порядка. Если надо, будем проводить его каждый месяц.

Общество Благоустройство
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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