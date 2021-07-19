В Сумах будут вакцинировать педагогов в школах

По ее словам, уже на этой неделе собираются начать вакцинацию в школах, где планируется привить всех работников перед началом нового учебного года.
В Сумах заработает еще один центр массовой вакцинации - на территории универмага «Киев»....
По состоянию на 22 июля в области сделано 118 070 прививок, вакцинировалось 74 413 человек, в том числе 43 657...
В Сумах на ближайших выходных будут работать три центра массовой вакцинации от COVID-19....
Об этом во время пресс конференции рассказал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....
Об этом сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....