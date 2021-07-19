В Сумах будут вакцинировать педагогов в школах Об этом сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника управления образования Елена Назаренко.

По ее словам, уже на этой неделе собираются начать вакцинацию в школах, где планируется привить всех работников перед началом нового учебного года.