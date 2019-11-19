Лебедин останется без газа на 4 дня 26-29 июля, работники АО "Сумыгаз" проводить реконструкцию на распределительных газопроводах.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения в городе Лебедин и селе Рябушки.

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.