Лебедин останется без газа на 4 дня

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения в городе Лебедин и селе Рябушки.
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.
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