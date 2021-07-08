В Лебедине на неделю отключат газ

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения.
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
Газовики благодарят за понимание и просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.
2-6 августа работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на распределительном газопроводе....
2-6 августа работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на распределительном газопроводе....
Вниманию жителей пгт Липовая Долина и с. Побиванка....
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С 12 по 16 июля работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на газопроводе....