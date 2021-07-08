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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Лебедине на неделю отключат газ

8-12 августа работники АО «Сумыгаз» юудут проводить реконструкцию на распределительном газопроводе в Лебедине и с. Рябушки.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения.

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики благодарят за понимание и просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

Общество Отключение газа
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