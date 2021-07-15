У Сумах відбудеться семінар «Підвищення енергоефективності територіальних громад Сумщини» Захід буде проведений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні

Семінар «Підвищення енергоефективності територіальних громад Сумщини» розпочнеться 23 липня 2021 рокуо 09.30 у приміщенні Конгрес-центру Сумського державного університету (м. Суми, вул. Покровська, 9/1, 2 поверх). Під час заходу будуть представлені державні інструменти і механізми підвищення енергоефективності у територіальних громадах. Захід буде цікавий тим громадам, які дбають про енергозбереження у своїх об’єктах інфраструктури, вивчають можливості скористатися державними програмами, зокрема, програмою «теплі кредити», впровадження ЕСКО-механізмів тощо. Програма заходу додається