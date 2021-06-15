Часть Конотопа на неделю останется без газа 2-6 августа работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на распределительном газопроводе.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения: - ул. Авиаторов, - ул. Ананьева, 1, - ул. Гастелло, - 1-й пер. ул. Гастелло, - ул. Горького, - ул. Деповская, 56, 58, 61, 63, 67, - ул. П. Дорошенко, 18, - ул. Железнодорожная, - 1й пер. ул. Железнодорожной, - ул. Клубная, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 77, 79, 81, 83, 85, - ул. Лермонтова, 1, 3, - ул. Маяковского, 6А, - ул. Мирошниченко, - 1-йй пер. ул. Мирошниченко, - ул. Победы, - 1-й и 2-й пер. ул. Победы, - ул. Пирогова, - ул. Прорезная, - ул. Рокоссовского, - 3-й пер. ул. Рокоссовского, - 1-й, 2-й, 3-й пер. ул. Свободы, - ул. Тургенева, - 1-й и 2-й пер. ул. Тургенева, - ул. Шолохова, - ул. Счастливая, - 3-й пер. ул. Счастливой, - ул. Чапаева, 44, - ул. Ярослава Мудрого, От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа. После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.