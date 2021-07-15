На Сумщине легковушка врезалась в столб: травмирован воитель

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим в селе Гамалеевка Шосткинского района в полицию поступило от медиков. На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции.
По предварительным данным, на закругленном участке дороги 24-летний водитель автомобиля Volkswagen съехал на обочину, где и совершил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения и «скорой» был доставлен в больницу.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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