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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:16148

В Украине снова разрешено отключать должников от коммунальных услуг

За долги по коммунальным услугам украинцев снова будут отключать свет, воду и газ. За повторное включение придется оплатить не только сумму долга, но и повторное подключение.

Вступили в силу изменения в законодательстве, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности. Соответствующие поправки были внесены законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям". Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу на следующий день. Об этом сообщают Українські новини.

Среди прочего, документом внесены изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

В частности, из него исключен пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение либо приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме.

Согласно изменениям, теперь запрет отключать потребителей коммунальных услуг в случае наличия задолженности будет действовать только на период действия карантинных ограничений "красного" уровня и на протяжении 30 дней после их отмены.

В то же время, по-прежнему на время действия карантина запрещено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по коммуналке из принадлежащего им жилья во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.

Общество Отключение газа Отключение света
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