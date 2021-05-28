Часть Конотопа на неделю останется без газа

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения:
- ул. Авиаторов,
- ул. Ананьева, 1,
- ул. Гастелло,
- 1-й пер. ул. Гастелло,
- ул. Горького,
- ул. Деповская, 56, 58, 61, 63, 67,
- ул. П. Дорошенко, 18,
- ул. Железнодорожная,
- 1й пер. ул. Железнодорожной,
- ул. Клубная, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 77, 79, 81, 83, 85,
- ул. Лермонтова, 1, 3,
- ул. Маяковского, 6А,
- ул. Мирошниченко,
- 1-йй пер. ул. Мирошниченко,
- ул. Победы,
- 1-й и 2-й пер. ул. Победы,
- ул. Пирогова,
- ул. Прорезная,
- ул. Рокоссовского,
- 3-й пер. ул. Рокоссовского,
- 1-й, 2-й, 3-й пер. ул. Свободы,
- ул. Тургенева,
- 1-й и 2-й пер. ул. Тургенева,
- ул. Шолохова,
- ул. Счастливая,
- 3-й пер. ул. Счастливой,
- ул. Чапаева, 44,
- ул. Ярослава Мудрого,
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Вниманию жителей пгт Липовая Долина и с. Побиванка....
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