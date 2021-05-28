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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21290

Часть Конотопа на неделю останется без газа

2-6 августа работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на распределительном газопроводе.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения:

- ул. Авиаторов,

- ул. Ананьева, 1,

- ул. Гастелло,

- 1-й пер. ул. Гастелло,

- ул. Горького,

- ул. Деповская, 56, 58, 61, 63, 67,

- ул. П. Дорошенко, 18,

- ул. Железнодорожная,

- 1й пер. ул. Железнодорожной,

- ул. Клубная, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 77, 79, 81, 83, 85,

- ул. Лермонтова, 1, 3,

- ул. Маяковского, 6А,

- ул. Мирошниченко,

- 1-йй пер. ул. Мирошниченко,

- ул. Победы,

- 1-й и 2-й пер. ул. Победы,

- ул. Пирогова,

- ул. Прорезная,

- ул. Рокоссовского,

- 3-й пер. ул. Рокоссовского,

- 1-й, 2-й, 3-й пер. ул. Свободы,

- ул. Тургенева,

- 1-й и 2-й пер. ул. Тургенева,

- ул. Шолохова,

- ул. Счастливая,

- 3-й пер. ул. Счастливой,

- ул. Чапаева, 44,

- ул. Ярослава Мудрого,

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Общество Отключение газа
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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