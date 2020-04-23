В Сумах прошел турнир по киберспорту 10-11 июля в Конгресс-центре Сумского государственного университета состоялся Play Off и Grand Final киберспортивного турнира CYBER SUMDU [CS: GO и Mortal Kombat 11].

Участие в турнире приняли 128 команд из Сум и Сумской области, Киева, Львова, Черкасс, Николаева, Харькова, Херсона и Чернигова. В финал вышли 32 команды, которые соревновались в двух лигах - школьной и любительской. Организаторами турнира выступили кафедра экономической кибернетики Учебно-научного института бизнеса, экономики и менеджмента, центр киберспорта СумГУ и Федерация киберспорта Украины, сообщает Спортклуб СумГУ. По результатам активных соревнований победителями турнира стали: Школьная лига 1 место - команда Fenlitach (Школа №10, г. Вознесенск Николаевской области, Конотопский индустриально-педагогический профессиональный колледж СумГУ) 2 место - команда -NEVERAGE- (Садовский ЗЗСО I-III ст., КУ ССШ №2) 3 место - команда P2L (Голосеевский лицей №24, г. Киев, Гимназия №315, г. Киев) Любительская лига: 1 место - команда Ulitki (Харьковский частный УВК «Лицей Профессионал», Харьковская специализированная школа I-III ступеней №17) 2 место - команда 2k_goblins (КУ ССШ №17, Петропавловск-Борщаговская общеобразовательная школа I-III вв. Борщаговского сельского совета Бучанского района Киевской области) 3 место - команда Starie loshadi (СумГУ, СумГПУ)