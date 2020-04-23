В Сумах прошел турнир по киберспорту

Участие в турнире приняли 128 команд из Сум и Сумской области, Киева, Львова, Черкасс, Николаева, Харькова, Херсона и Чернигова. В финал вышли 32 команды, которые соревновались в двух лигах - школьной и любительской.
Организаторами турнира выступили кафедра экономической кибернетики Учебно-научного института бизнеса, экономики и менеджмента, центр киберспорта СумГУ и Федерация киберспорта Украины, сообщает Спортклуб СумГУ.
По результатам активных соревнований победителями турнира стали:
Школьная лига
1 место - команда Fenlitach (Школа №10, г. Вознесенск Николаевской области, Конотопский индустриально-педагогический профессиональный колледж СумГУ)
2 место - команда -NEVERAGE- (Садовский ЗЗСО I-III ст., КУ ССШ №2)
3 место - команда P2L (Голосеевский лицей №24, г. Киев, Гимназия №315, г. Киев)
Любительская лига:
1 место - команда Ulitki (Харьковский частный УВК «Лицей Профессионал», Харьковская специализированная школа I-III ступеней №17)
2 место - команда 2k_goblins (КУ ССШ №17, Петропавловск-Борщаговская общеобразовательная школа I-III вв. Борщаговского сельского совета Бучанского района Киевской области)
3 место - команда Starie loshadi (СумГУ, СумГПУ)
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