Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:43362

В Сумах прошел турнир по киберспорту

10-11 июля в Конгресс-центре Сумского государственного университета состоялся Play Off и Grand Final киберспортивного турнира CYBER SUMDU [CS: GO и Mortal Kombat 11].

Участие в турнире приняли 128 команд из Сум и Сумской области, Киева, Львова, Черкасс, Николаева, Харькова, Херсона и Чернигова. В финал вышли 32 команды, которые соревновались в двух лигах - школьной и любительской.

Организаторами турнира выступили кафедра экономической кибернетики Учебно-научного института бизнеса, экономики и менеджмента, центр киберспорта СумГУ и Федерация киберспорта Украины, сообщает Спортклуб СумГУ.

По результатам активных соревнований победителями турнира стали:

Школьная лига

1 место - команда Fenlitach (Школа №10, г. Вознесенск Николаевской области, Конотопский индустриально-педагогический профессиональный колледж СумГУ)

2 место - команда -NEVERAGE- (Садовский ЗЗСО I-III ст., КУ ССШ №2)

3 место - команда P2L (Голосеевский лицей №24, г. Киев, Гимназия №315, г. Киев)

Любительская лига:

1 место - команда Ulitki (Харьковский частный УВК «Лицей Профессионал», Харьковская специализированная школа I-III ступеней №17)

2 место - команда 2k_goblins (КУ ССШ №17, Петропавловск-Борщаговская общеобразовательная школа I-III вв. Борщаговского сельского совета Бучанского района Киевской области)

3 место - команда Starie loshadi (СумГУ, СумГПУ)

Спорт Киберспорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Украине будет вещать киберспортивный канал
18.06.2021 09:49

В Украине будет вещать киберспортивный канал

Он будет распространяться на ОТТ-платформах и в пакетах кабельных провайдеров. Нацсовет выдал лицензию киберспортивному каналу....

В Сумах провели турнир по Counter-Strike
17.05.2021 17:07

В Сумах провели турнир по Counter-Strike

14-16 мая на базе Конгресс-центра СумГУ состоялся областной киберспортивный онлайн турнир по Counter-Strike: Global Offensive «CYBER SUMDU» среди учащейся и...

Сумской баскетболист завоевал третье место в Cyber Суперлиге (видео)
28.04.2020 19:48

Сумской баскетболист завоевал третье место в Cyber Суперлиге (видео)

Защитник «Запорожья» Андрей Кожемякин завоевал третье место в первом кибер спортивном баскетбольном турнире - Cyber Суперлига Пари-Матч....

Сумской баскетболист сыграет за «бронзу» Cyber Суперлиги
25.04.2020 16:42

Сумской баскетболист сыграет за «бронзу» Cyber Суперлиги

Сегодня, 25 апреля, участники Cyber Суперлиги по баскетболу сыграли полуфиналы....

Сумской баскетболист вышел в полуфинал Cyber Суперлиги
23.04.2020 09:14

Сумской баскетболист вышел в полуфинал Cyber Суперлиги

Федерация баскетбола Украины и Суперлига проводят виртуальный чемпионат по баскетболу в баскетбольном симуляторе NBA 2k20....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Сегодня 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
Вчера 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Сумчанка народила здорову донечку та проходить лікування від лімфоми Ходжкіна
10.07.2021 12:15
Монетизація субсидій: найпоширеніші запитання
09.07.2021 13:02
Штам "Дельта" для жителів Сумщини: чого очікувати
09.07.2021 09:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.