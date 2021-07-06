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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32456

В Сумах снова не будет работать центр массовой вакцинации

После двух выходных в МЦ «Романтика» двое выходных подряд больше не будут вакицнировать всех желающих.

Вместо этого снова в субботу и воскресенье, 17 и 18 июля, привиться можно будет только в двух местах: с 9:00 до 14:00 в двух амбулаториях на ул. Ильинская, 48/50; ул. Привокзальная, 3А.

Вакцинироваться могут граждане старше 18 лет (вакцина Сoronavac производителя Sinovac, Китай).

Центр массовой вакцинации в МЦ «Романтика» на ближайших выходных работать снова не будет.

Общество Вакцинация
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