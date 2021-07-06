В Сумах снова не будет работать центр массовой вакцинации

Вместо этого снова в субботу и воскресенье, 17 и 18 июля, привиться можно будет только в двух местах: с 9:00 до 14:00 в двух амбулаториях на ул. Ильинская, 48/50; ул. Привокзальная, 3А.
Вакцинироваться могут граждане старше 18 лет (вакцина Сoronavac производителя Sinovac, Китай).
Центр массовой вакцинации в МЦ «Романтика» на ближайших выходных работать снова не будет.
По состоянию на 13 июля в области сделано 101 442 прививки, привилось 65 397 человек, в том числе 36 045...
По информации областной администрации, в ближайшее время должна начаться вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer в центрах массовой вакцинации....
В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, вакцинация от COVID-19 будет проводиться в лечебных учреждениях по адресам: ул. Ильинская,...
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