На Сумщине на водоемах погибли 2 человека

В этот же день в с. Погребки Шосткинского района сотрудники полиции из р. Десна подняли на поверхность тело женщины. Обстоятельства гибели людей выясняли правоохранители.
Всего в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 22 человека, в том числе 2 детей, из них - 16 смертей произошло уже с начала июня. Для предотвращения таких случаев спасатели еще раз подчеркивают об ответственном отношении граждан с требованиями безопасности. Купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Находясь на водоемах, отдыхающие должны следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Необходимо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышей об опасности водоемов. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Главное управление ДСНС Украины в Сумской области.
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