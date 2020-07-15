Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:49368

На Сумщине на водоемах погибли 2 человека

14 июля в 20:20 в г. Шостка привлекалось отделение 7-й государственной пожарно-спасательной части для поднятия тела мужчины из ставка в районе ул. Шевченко.

В этот же день в с. Погребки Шосткинского района сотрудники полиции из р. Десна подняли на поверхность тело женщины. Обстоятельства гибели людей выясняли правоохранители.

Всего в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 22 человека, в том числе 2 детей, из них - 16 смертей произошло уже с начала июня. Для предотвращения таких случаев спасатели еще раз подчеркивают об ответственном отношении граждан с требованиями безопасности. Купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Находясь на водоемах, отдыхающие должны следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Необходимо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышей об опасности водоемов. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Главное управление ДСНС Украины в Сумской области.

Общество Утопление
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Спасатели раскрыли подробности гибели трех жителей Сумщины на воде
12.07.2021 16:27

Спасатели раскрыли подробности гибели трех жителей Сумщины на воде

В 2021 году на водных объектах области утонуло 20 граждан, а с начала купального сезона погибло 17людей (среди них двое...

На Сумщине за день утопились трое отдыхающих
12.07.2021 11:54

На Сумщине за день утопились трое отдыхающих

На Сумщине с начала года на водных объектах погибло двадцать человек. А за полтора месяца лета - четырнадцать, из них...

05.08.2020 12:39

В Сумах утонул пенсионер

Несмотря на неоднократные предупреждения по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах, не все жители области осознали, что такой отдых...

28.07.2020 10:59

На Сумщине на водоеме погиб мужчина

Купальный сезон продолжается, однако не все поняли, что такой отдых требует крайней осторожности....

15.07.2020 10:52

На Сумщине утонули двое

За сутки водная стихия унесла жизни 2 человек....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Сегодня 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
Вчера 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Сумчанка народила здорову донечку та проходить лікування від лімфоми Ходжкіна
10.07.2021 12:15
Монетизація субсидій: найпоширеніші запитання
09.07.2021 13:02
Штам "Дельта" для жителів Сумщини: чого очікувати
09.07.2021 09:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.