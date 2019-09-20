В Украине будет вещать киберспортивный канал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию на вещание ООО «Вива групс» из города Черновцы на телеканал о киберспорте с логотипом Ping. Такое решение регулятор принял на заседании 17 июня.
Телеканал будет распространяться в пакетах провайдеров, а также по технологии ОТТ.
По словам представителя компании, это будет коммерческий канал, в его дистрибуции заинтересованы StarLightMedia и «Медиа Группа Украина».
Канал намерен показывать новости киберспорта, об игровой индустрии, аналитику, турниры. Также на канале будет ряд проектов о здоровом образе жизни.
«Мы проанализировали рынок и увидели, что никто не представляет такой контент. Поэтому мы решили создать первый в мире телеканал, который будет транслировать компьютерные игры, киберспортивные соревнования», - сказал представитель и добавил: - Мы будем смотреть на мир сквозь призму игры».
ООО «Вива групс» принадлежит Людмила Георгица, директор Игорь Кузьмин.
Источник: Детектор медиа
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