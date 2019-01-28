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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели турнир по Counter-Strike

14-16 мая на базе Конгресс-центра СумГУ состоялся областной киберспортивный онлайн турнир по Counter-Strike: Global Offensive «CYBER SUMDU» среди учащейся и студенческой молодежи.

Среди команд школьников следующие результаты:

1 место завоевала команда «NeverMind» в составе: Лущика Сергея, Аспаряна Дмитрия, Мирошникова Богдана, Костюка Владислава, Мартыненко Владислава.

2 место заняла команда «2k_goblins» в составе: Овсиенко Владислава, Соя Никиты, Гаврыша Даниила, Горохова Владимира, Солдатова Тимофея, Логвиненко Богуслава.

3 место получила команда «Pominki» в составе: Белецкого Арсения, Медуницы Тимофея, Крамара Николая, Башевника Владислава, Куровского Назара.

Среди студенческих команд:

1 место завоевала команда «2kchampions» в составе: Тесленко Владимира, Галича Антона, Безкоровайного Максима, Евстигнеева Никиты, Барабаша Сергея, Горохова Владимира.

2 место заняла команда «SR» в составе: Сурмы Андрея, Дидуха Дениса, Коваленко Никиты, Теницкого Дениса, Шевченко Егора, Батанина Артема.

3 место получила команда «Saint Team» в составе: Хилько Егора, Постоенко Павла, Корневого Павла, Щенякина Дениса, Богдановича Назара, Кузьменко Валерия.

Спорт Киберспорт
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