В Сумах прошел киберспортивный турнир

В турнире участвовало 40 киберспортсменов.
Организаторами турнира выступили Федерация киберспорта Украины, Центр киберспорта СумГУ, Кафедра экономической кибернетики ННИ БиЭМ, Спортивный клуб СумГУ, Институт бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ, Сумской Государственный университет и Студия цифровых искусств Martian Teapots.
Призовые места заняли команды:
1 место – Outnambered (призы от генерального спонсора 2E Gaming)
2 место – Starie Loshadi (призы от генерального спонсора 2E Gaming)
3 место – BRAINLESS (призы от генерального спонсора 2E Gaming)
4 место – Кисульки (призы от Учебно-научного института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета)
10-11 июля в Конгресс-центре Сумского государственного университета состоялся Play Off и Grand Final киберспортивного турнира CYBER SUMDU [CS: GO и...
Он будет распространяться на ОТТ-платформах и в пакетах кабельных провайдеров. Нацсовет выдал лицензию киберспортивному каналу....
14-16 мая на базе Конгресс-центра СумГУ состоялся областной киберспортивный онлайн турнир по Counter-Strike: Global Offensive «CYBER SUMDU» среди учащейся и...
Защитник «Запорожья» Андрей Кожемякин завоевал третье место в первом кибер спортивном баскетбольном турнире - Cyber Суперлига Пари-Матч....
Сегодня, 25 апреля, участники Cyber Суперлиги по баскетболу сыграли полуфиналы....