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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах прошел киберспортивный турнир

Открытый киберспортивный турнир «Кубок Сум по Dota 2», проходивший в рамках серии турниров 2E Gaming regional series при организационной поддержке Федерации киберспорта Украины, прошел в Конгресс-центре СумГУ.

В турнире участвовало 40 киберспортсменов.

Организаторами турнира выступили Федерация киберспорта Украины, Центр киберспорта СумГУ, Кафедра экономической кибернетики ННИ БиЭМ, Спортивный клуб СумГУ, Институт бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ, Сумской Государственный университет и Студия цифровых искусств Martian Teapots.

Призовые места заняли команды:

1 место – Outnambered (призы от генерального спонсора 2E Gaming)

2 место – Starie Loshadi (призы от генерального спонсора 2E Gaming)

3 место – BRAINLESS (призы от генерального спонсора 2E Gaming)

4 место – Кисульки (призы от Учебно-научного института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета)

Спорт Киберспорт
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