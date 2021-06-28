На Сумщине сосед спас пожилую женщину на пожаре

На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова пожарные установили, что возгорание произошло в одной из половин дома на двух хозяев. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное, а потолок был с утеплителем. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. В 10:59 пожар был локализован на площади 10 кв. м потолка и 5 кв. м стены, предотвратив распространение пламени на весь дом. В 11:25 возгорание полностью ликвидировали.
Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Как было установлено, пожар обнаружил владелец соседской половины дома. Мужчина прибежал на помощь и вывел из квартиры, которая уже начала наполняться дымом, пожилую хозяйку и приступил к тушению имеющимися средствами. Женщина, 1936 г.р., находилась в шоковом состоянии, медработники оказали ей необходимую помощь, к счастью, госпитализация ей не понадобилась, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
7 июля в 7:44 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре теплицы на частном приусадебном участке в с. Постольное...
6 июля в 10:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Чернышевского в г. Глухов....
30 июня в 19:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мотоцикла "Днепр-16" по ул. Конотопских Партизан в...
28 июня в 21:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Леси Украинки в...
26 июня в 21:53 спасатели получили сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Великие Бубны, что на Роменщине....