На Сумщине сосед спас пожилую женщину на пожаре 7 июля в 10:33 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре жилого дома на ул. Благодатная в г. Середина-Буда.

На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова пожарные установили, что возгорание произошло в одной из половин дома на двух хозяев. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное, а потолок был с утеплителем. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. В 10:59 пожар был локализован на площади 10 кв. м потолка и 5 кв. м стены, предотвратив распространение пламени на весь дом. В 11:25 возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как было установлено, пожар обнаружил владелец соседской половины дома. Мужчина прибежал на помощь и вывел из квартиры, которая уже начала наполняться дымом, пожилую хозяйку и приступил к тушению имеющимися средствами. Женщина, 1936 г.р., находилась в шоковом состоянии, медработники оказали ей необходимую помощь, к счастью, госпитализация ей не понадобилась, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.