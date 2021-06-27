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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:24233

Жителів Сумщини запрошують на святкування 362-ї річниці Конотопської битви

Всеукраїнський фестиваль «Козацький Родослав» у рамках святкування 362-ї річниці перемоги війська І. Виговського у Конотопській битві 1659 року відбудеться 10 липня у с. Шаповалівка

Свято розпочнеться 10 липня о 9.30 при в’їзді у с. Шаповалівка біля пам’ятного знаку «Шаблі» на честь перемоги у Конотопській битві. Також у супроводі духового оркестру Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського пройде святкова хода учасників урочистостей, козацьких громадських об’єднань. Колона крокуватиме з 18-ти метровим прапором до центру с. Шаповалівка.

У рамках фестивалю відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятника гетьману Івану Виговському та пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції,

Урочисте відкриття Всеукраїнського фестивалю «Козацький Родослав» відбудеться об 11.00.

Також у програмі заходів: табір реконструкторів битви, кінне козацьке шоу, кінологічне шоу, містечко майстрів, українська кухня.

 
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Досуг Анонс Конотопская битва
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