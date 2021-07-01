На Сумщине водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на 49-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Правоохранители устанавливают личность водителя, его местонахождение и все обстоятельства этого события.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
В то же время правоохранители обращаются к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанной аварии, с просьбой сообщить в отделение полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции по телефону: 068-801-72-95 или на специальную линию «102». Анонимность гарантируем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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