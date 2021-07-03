На Сумщине заболело коронавирусом людей больше, чем выздоровело (подробности) По состоянию на 3 июля в Сумской области 77 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 человек (Белопольский район - 3, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 1, Ахтырский район - 1, Сумы - 8, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1323 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 254 человек, из них за минувшие сутки - 12 (Белопольский район - 2, Великописаревский район - 1, Глухов - 2, Недригайловский район - 1, Ахтырский район - 1, Сумы - 5).