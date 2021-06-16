В сумском супермаркете у представителя Нацсовета на Сумщине украли сумку (видео)

«У мене в магазині #СІЛЬПО в торговому центрі #МАНУФАКТУРА (Суми) вкрали сумку.
Вкрали віртуозно, дуже технічно. Працівники поліції кажуть, що такого ще не бачили.
В сумці, окрім грошей, був телефон, тому я поки що без зв’язку.
А також документи (паспорт, службове посвідчення).
Якщо хтось впізнає злодія на відео з камер спостереження, прошу повідомити.
А також, можливо, він скине документи. Також дуже прошу повернути», - написала она.
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