Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:41491

В сумском супермаркете у представителя Нацсовета на Сумщине украли сумку (видео)

Представитель Нацсовета по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса Якубенко написала в Фейсбуке о краже у нее сумки с документами, деньгами и телефоном.

«У мене в магазині #СІЛЬПО в торговому центрі #МАНУФАКТУРА (Суми) вкрали сумку.

Вкрали віртуозно, дуже технічно. Працівники поліції кажуть, що такого ще не бачили.

В сумці, окрім грошей, був телефон, тому я поки що без зв’язку.

А також документи (паспорт, службове посвідчення).

Якщо хтось впізнає злодія на відео з камер спостереження, прошу повідомити.

А також, можливо, він скине документи. Також дуже прошу повернути», - написала она.

Право Кража
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Лебедине покупательница пуха-пера обокрала пенсионерку
30.06.2021 17:38

В Лебедине покупательница пуха-пера обокрала пенсионерку

29 июня сотрудники отделения полиции № 3 (г. Лебедин) Сумского районного управления раскрыли кражу денег, которую осуществила неизвестная женщина, которая...

Сумская полиция раскрыла кражу двухлетней давности
30.06.2021 12:32

Сумская полиция раскрыла кражу двухлетней давности

Владелец дорогого электровелосипеда и электрорубанка, имущество которого было похищено с дачи почти два года назад, был приятно удивлен, узнав, что...

В Шостке поймали магазинного вора
29.06.2021 11:41

В Шостке поймали магазинного вора

Восемь наборов рыболовных крючков и катушку для спиннинга похитил из магазина самообслуживания житель Шостки....

В Шостке поймали серийного гаражного вора
23.06.2021 17:57

В Шостке поймали серийного гаражного вора

Злоумышленник ночью делал подкопы под гаражные помещения горожан и похищал оттуда наиболее ценные вещи....

16.06.2021 17:57

Полиция Ахтырки задержала парня, который обокрал друга

Воспользовавшись невнимательностью своего знакомого, 20-летний молодой человек похитил у него 12 000 гривен и 300 долларов США....

Новости

На Сумщине заболело коронавирусом людей больше, чем выздоровело (подробности)
Сегодня 08:57
На Сумщине 77 930 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 08:56
В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал
30.06.2021 11:49
Сумчанку покусала бельгийская овчарка: женщина ищет хозяев
Сегодня 10:47
Сегодня мэр Сум отчитается перед горожанами (трансляция)
Сегодня 10:02
В сумском супермаркете у представителя Нацсовета на Сумщине украли сумку (видео)
Сегодня 09:41
Две недели без воды: под Сумами селяне готовы перекрыть железную дорогу
Сегодня 08:06
Наметовий табір “Коловрат” на Сумщині зібрав на відпочинок 50 дітей
Сегодня 08:03
С 5 июля ООО «Сумытеплоэнерго» возобновляет 5-дневную рабочую неделю
Вчера 17:59
В Сумах проведут скалолазный фестиваль
Вчера 17:38
Когда планируют в Украине вакцинировать детей от Covid-19?
Вчера 16:59
На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек
Вчера 16:38
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.