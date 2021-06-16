В сумском супермаркете у представителя Нацсовета на Сумщине украли сумку (видео) Представитель Нацсовета по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса Якубенко написала в Фейсбуке о краже у нее сумки с документами, деньгами и телефоном.

«У мене в магазині #СІЛЬПО в торговому центрі #МАНУФАКТУРА (Суми) вкрали сумку. Вкрали віртуозно, дуже технічно. Працівники поліції кажуть, що такого ще не бачили. В сумці, окрім грошей, був телефон, тому я поки що без зв’язку. А також документи (паспорт, службове посвідчення). Якщо хтось впізнає злодія на відео з камер спостереження, прошу повідомити. А також, можливо, він скине документи. Також дуже прошу повернути», - написала она.