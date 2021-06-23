Две недели без воды: под Сумами селяне готовы перекрыть железную дорогу В селе Новоселица, что под Сумами, местные жители остались без воды. Живут так две недели.

Водопровод в селе обслуживает «Сумыхимпром». Там говорят - произошел порыв, поэтому воды и нет. 2 июля люди вызвали полицию. Если подачу воды не возобновят, готовы перекрыть железную дорогу, пишет Суспільне.

В селе Новоселица живет около полутысячи человек. Мария Стеценко показывает последнюю колонку (восемь лет назад их было 20), но и эта не работает. В собственном дворе также воды нет.

На окраине собралось около 30 селян, возмущенных ситуацией с подачей воды. Говорят, перебои продолжаются более 8 лет. Теперь воды совсем не стало. Вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт собрания и их причину.

«Мы согласны уже на счетчики, большинство людей, ну, чтобы просто была вода, чтобы можно было подойти попить ребенку воду, большего мы не требуем», - говорит жительница села Анна Степанюк.

У села есть технические водоем, для питья же не годятся и подземные воды. «Здесь никакая скважина просто не может быть. Люди не смогут пить эту воду, не смогут купаться, это просто опасно для здоровья», - рассказывает Анжелика Анисова.

Присутствующий на собрании представитель «Химпрома» Владимир Гуков говорит, что селяне после демонтажа уличных колонок незаконно врезались в водопровод. О причинах отсутствия воды сейчас говорит: «Где-то на трассе порыв. Эта трасса идет от «Химпрома» в с. Новоселица, мы обеспечиваем железную дорогу на Басах. Сейчас аварийные бригады обходят со вчерашнего дня (1 июля - ред.). На Басах вода есть. Это полтора километра по посадке. Вчера были здесь, открывали крышку задвижки - вода еще шла. Не под тем давлением - 0,5 атмосферы, которое должны сюда подавать, но вода была».

Он также рассказал, что водопровод не принадлежит «Химпрому». «Он не принадлежит никому по бумагам. Мы 8 лет просим, чтобы данный сельсовет взял на баланс данный трубопровод», - сказал он.

Депутат местного сельсовета Александр Демченко говорит, что селяне законно подключались, и громада готова забрать себе водопровод.

«Есть официальный ответ госимущества, где написано, что этот водопровод находится на балансе ОАО «Сумыхимпром». На «Химпроме», к сожалению, система водоснабжения в аварийном состоянии, и они не могут дать давление. Если они поднимают давление, рвет на «Химпроме» трубы, не у нас. У нас водопровод выдержит и 2, и 2,5 атмосферы, и три», - рассказал Демченко. В пятницу, сказали в сельском совете, глава громады должен встретиться с руководством завода для решения проблемы. В общем о ситуации с водоснабжением в Новоселице в районе разговоры ведут с июля 2017 года. Если вопрос не решится, люди планируют перекрывать железную дорогу.

«Здесь у нас проходит железная дорога, которой, кстати, возит свои апатиты «Химпром», и, да, мы будем инициировать перекрытие, в правовом поле, мы будем писать запрос на районную администрацию, чтобы перекрывать железную дорогу. Потому что у людей уже просто нет сил», - говорит Анжелика Анисова.

По факту собрания и заявлений об отсутствии воды, сказал представитель полиции Сумщины, они сейчас проводят проверку. Последние две недели в Сумах и окрестностях температура воздуха - более 30 градусов.