На Сумщине еще 21 человек подхватил коронавирус (подробности) По состоянию на 30 июня в Сумской области 77 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 человек (Белопольский район - 1, Глуховский район - 2, Краснопольский район - 1, Ахтырский район - 4, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1319 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Путивльский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 150 человек, из них за минувшие сутки - 97 (Белопольский район - 6, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 3, Конотоп – 11, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 1, Ахтырка - 4, Путивльский район - 5, Ромны – 10, Роменский район - 10, Сумы – 28, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 11).