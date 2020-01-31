Непогода обесточила 8 населенных пунктов на Сумщине

По состоянию на 7:00 30 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в 2 областях (Киевская - 16 и Сумская - 8 ), - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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