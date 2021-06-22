Сборная Украины в четвертьфинале ЕВРО-2020 На чемпионате Европы по футболу завершилась стадия 1/8 финала.

Сборная Украины стала последним четвертьфиналистом, обыграв сборную Швеции в дополнительное время. В первом тайме счет открыл Александр Зинченко (27-я минута). Под конец первого тайма счет сравнял Исак Форсберг. Во втором тайме голов не забивали, поэтому судья назначил дополнительное время. На 99-й минуте шведы остались в меньшинстве после удаления Даниэльсона. А на 120-й минуте Украина вышла вперед благодаря голу Артема Довбика – 2:1.

Украина впервые в плей-офф, впервые в восьмерке лучших команд Европы. В ¼ финала встретится со сборной Англии.