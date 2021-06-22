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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 00:45217

Сборная Украины в четвертьфинале ЕВРО-2020

На чемпионате Европы по футболу завершилась стадия 1/8 финала.

Сборная Украины стала последним четвертьфиналистом, обыграв сборную Швеции в дополнительное время. В первом тайме счет открыл Александр Зинченко (27-я минута). Под конец первого тайма счет сравнял Исак Форсберг. Во втором тайме голов не забивали, поэтому судья назначил дополнительное время. На 99-й минуте шведы остались в меньшинстве после удаления Даниэльсона. А на 120-й минуте Украина вышла вперед благодаря голу Артема Довбика – 2:1.

Украина впервые в плей-офф, впервые в восьмерке лучших команд Европы. В ¼ финала встретится со сборной Англии.

Спорт Футбол
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