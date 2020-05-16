В Сумах провели полумарафон 19 июня в Сумах провели соревнования по бегу «Сумы Новая почта. Полумарафон».

В них приняли участие более тысячи спортсменов, которые бежали не только 21 км, но и 10, 5 и 1 км, а также эстафеты на 5 и 21 км. Кроме того. Два детских забега на 100 и 500 м.

Призеры:

21 км, мужчины:

1. Виталий Шафар (Луцк) - 1:07:55

2. Богдан Семенович (Киев) - 1:12:29

3. Алексей Меденцов (Сумы) - 1:22:32

21 км, женщины:

1. Наталья Семенович (Киев) - 1:24:41

2. Елена Симонок (Харьков) - 1:30:07

3. Яна Киптенко (Славянск) - 1:33:45

10 км, мужчины:

1. Павел Олейник (Чернигов) - 33:17

2. Виталий Ивах (Сумы) - 36:54

3. Дмитрий Гармаш (Харьков) - 39:38

10 км, женщины:

1. Юлия Тарасова (0десса) - 38:46

2. Екатерина Долган (Киев) - 41:29

3. Инна Чернуха (Сумы) - 52:09

5 км, мужчины:

1. Марк Левшин (Сумы) – 17:52

2. Максим Бережный (Сумы) – 21:08

3. Максим Рыбальченко (Сумы) – 22:35

5 км, женщины:

1. Марина Федина (Шостка) – 23:27

2. Анна Врадий (Полтава) – 24:39

3. Анна Сергиенко (Сумы) – 26:37

Эстафета, 21 км:

1. «SAUCONY» (Киев) - 1:15:15

2. ФК «Валедианс» (Николаевка, Ахтырский район) - 1:29:57

3. «Venom» (Варва) - 1:37:18