Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:25439

В Сумах провели полумарафон

19 июня в Сумах провели соревнования по бегу «Сумы Новая почта. Полумарафон».

В них приняли участие более тысячи спортсменов, которые бежали не только 21 км, но и 10, 5 и 1 км, а также эстафеты на 5 и 21 км. Кроме того. Два детских забега на 100 и 500 м.

Призеры:

21 км, мужчины:

1. Виталий Шафар (Луцк) - 1:07:55

2. Богдан Семенович (Киев) - 1:12:29

3. Алексей Меденцов (Сумы) - 1:22:32

21 км, женщины:

1. Наталья Семенович (Киев) - 1:24:41

2. Елена Симонок (Харьков) - 1:30:07

3. Яна Киптенко (Славянск) - 1:33:45

10 км, мужчины:

1. Павел Олейник (Чернигов) - 33:17

2. Виталий Ивах (Сумы) - 36:54

3. Дмитрий Гармаш (Харьков) - 39:38

10 км, женщины:

1. Юлия Тарасова (0десса) - 38:46

2. Екатерина Долган (Киев) - 41:29

3. Инна Чернуха (Сумы) - 52:09

5 км, мужчины:

1. Марк Левшин (Сумы) – 17:52

2. Максим Бережный (Сумы) – 21:08

3. Максим Рыбальченко (Сумы) – 22:35

5 км, женщины:

1. Марина Федина (Шостка) – 23:27

2. Анна Врадий (Полтава) – 24:39

3. Анна Сергиенко (Сумы) – 26:37

Эстафета, 21 км:

1. «SAUCONY» (Киев) - 1:15:15

2. ФК «Валедианс» (Николаевка, Ахтырский район) - 1:29:57

3. «Venom» (Варва) - 1:37:18

Спорт Полумарафон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Цієї суботи в Сумах обмежать рух транспорту через напівмарафон
17.06.2021 10:22

Цієї суботи в Сумах обмежать рух транспорту через напівмарафон

З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта....

В Сумах проведут соревнования по полумарафону
11.06.2021 17:01

В Сумах проведут соревнования по полумарафону

В субботу, 19 июня, в Сумах состоятся соревнования по бегу «Сумы Новая почта. Полумарафон»....

20 червня у Сумах відбудеться «Напівмарафон Нова пошта» в адаптивному офлайн-форматі
21.05.2021 08:33

20 червня у Сумах відбудеться «Напівмарафон Нова пошта» в адаптивному офлайн-форматі

Сезон забігів Нової пошти та New Run продовжується. Суми, як і всі міста-учасники, перебувають у «жовтій» епідеміологічній зоні, що дозволяє...

Сумчанка и ахтырчанин выиграли Одесский полумарафон онлайн
10.06.2020 13:12

Сумчанка и ахтырчанин выиграли Одесский полумарафон онлайн

31 мая в онлайн-режиме прошел Одесса Нова Пошта полумарафон....

Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона
16.05.2020 21:33

Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона

9 мая прошли онлайн-забеги Сумы Нова пошта полумарафон....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.