В Сумах провели полумарафон

В них приняли участие более тысячи спортсменов, которые бежали не только 21 км, но и 10, 5 и 1 км, а также эстафеты на 5 и 21 км. Кроме того. Два детских забега на 100 и 500 м.
Призеры:
21 км, мужчины:
1. Виталий Шафар (Луцк) - 1:07:55
2. Богдан Семенович (Киев) - 1:12:29
3. Алексей Меденцов (Сумы) - 1:22:32
21 км, женщины:
1. Наталья Семенович (Киев) - 1:24:41
2. Елена Симонок (Харьков) - 1:30:07
3. Яна Киптенко (Славянск) - 1:33:45
10 км, мужчины:
1. Павел Олейник (Чернигов) - 33:17
2. Виталий Ивах (Сумы) - 36:54
3. Дмитрий Гармаш (Харьков) - 39:38
10 км, женщины:
1. Юлия Тарасова (0десса) - 38:46
2. Екатерина Долган (Киев) - 41:29
3. Инна Чернуха (Сумы) - 52:09
5 км, мужчины:
1. Марк Левшин (Сумы) – 17:52
2. Максим Бережный (Сумы) – 21:08
3. Максим Рыбальченко (Сумы) – 22:35
5 км, женщины:
1. Марина Федина (Шостка) – 23:27
2. Анна Врадий (Полтава) – 24:39
3. Анна Сергиенко (Сумы) – 26:37
Эстафета, 21 км:
1. «SAUCONY» (Киев) - 1:15:15
2. ФК «Валедианс» (Николаевка, Ахтырский район) - 1:29:57
3. «Venom» (Варва) - 1:37:18
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