Цієї суботи в Сумах обмежать рух транспорту через напівмарафон
З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта. Напівмарафон» буде обмежений рух транспорту в суботу, 19 червня.
Йдеться про період з 8:00 до 14:30.
Обмеження стосуються:
- - вул. Воскресенська (від буд. № 18 до перехрестя «вул. Воскресенська – вул. Кооперативна – вул. Набережна р. Сумка»);
- - вул. Набережна р. Сумка (від перехрестя «вул. Воскресенська – вул. Кооперативна – вул. Набережна р. Сумки» до перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини»), одночасно обмеживши виїзд на цю ділянку дороги зі сторони пр-ту Шевченка;
- - вул. Троїцька (від перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини» через перехрестя «вул. Троїцька – вул. Леваневського – вул. І. Харитоненка» по вул. Леваневського до перехрестя «вул. Леваневського – пр-т Шевченка – Привокзальна площа» і в зворотному напрямку до перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини»);
- - вул. Героїв Сумщини (від перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини» через перехрестя «вул. Героїв Сумщини – вул. Гагаріна – Покровська площа»), одночасно обмеживши заїзд транспорту на останнє перехрестя з вул. Харківська (окрім міського пасажирського транспорту);
- - вул. Гагаріна (від перехрестя «вул. Героїв Сумщини – Покровська площа – вул. Гагаріна» до перехрестя «вул. Гагаріна – пров. Академічний»);
- пров. Академічний (від перехрестя «вул. Гагаріна – пров. Академічний» до перехрестя «пров. Академічний – вул. Герасима Кондратьєва»);
- - вул. Г. Кондратьєва (від перехрестя «пров. Академічний – вул. Герасима Кондратьєва» до перехрестя «вул. Г. Кондратьєва – вул. 20 років Перемоги» і в зворотному напрямку);
- - Покровська площа (проїзд зі сторони Театральної площі від перехрестя «вул. Гагаріна – Покровська площа» до перехрестя «Покровська площа – вул. Петропавлівська»);
- - на перехресті «Покровська площа – вул. Петропавлівська – вул. Соборна» (окрім міського пасажирського транспорту).
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