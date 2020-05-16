Цієї суботи в Сумах обмежать рух транспорту через напівмарафон З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта. Напівмарафон» буде обмежений рух транспорту в суботу, 19 червня.

Йдеться про період з 8:00 до 14:30. Обмеження стосуються: - вул. Воскресенська (від буд. № 18 до перехрестя «вул. Воскресенська – вул. Кооперативна – вул. Набережна р. Сумка»);

- вул. Набережна р. Сумка (від перехрестя «вул. Воскресенська – вул. Кооперативна – вул. Набережна р. Сумки» до перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини»), одночасно обмеживши виїзд на цю ділянку дороги зі сторони пр-ту Шевченка;

- вул. Троїцька (від перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини» через перехрестя «вул. Троїцька – вул. Леваневського – вул. І. Харитоненка» по вул. Леваневського до перехрестя «вул. Леваневського – пр-т Шевченка – Привокзальна площа» і в зворотному напрямку до перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини»);

- вул. Героїв Сумщини (від перехрестя «вул. Троїцька – вул. Героїв Сумщини» через перехрестя «вул. Героїв Сумщини – вул. Гагаріна – Покровська площа»), одночасно обмеживши заїзд транспорту на останнє перехрестя з вул. Харківська (окрім міського пасажирського транспорту);

- вул. Гагаріна (від перехрестя «вул. Героїв Сумщини – Покровська площа – вул. Гагаріна» до перехрестя «вул. Гагаріна – пров. Академічний»);

- пров. Академічний (від перехрестя «вул. Гагаріна – пров. Академічний» до перехрестя «пров. Академічний – вул. Герасима Кондратьєва»);

- пров. Академічний (від перехрестя «вул. Гагаріна – пров. Академічний» до перехрестя «пров. Академічний – вул. Герасима Кондратьєва»); - вул. Г. Кондратьєва (від перехрестя «пров. Академічний – вул. Герасима Кондратьєва» до перехрестя «вул. Г. Кондратьєва – вул. 20 років Перемоги» і в зворотному напрямку);

- Покровська площа (проїзд зі сторони Театральної площі від перехрестя «вул. Гагаріна – Покровська площа» до перехрестя «Покровська площа – вул. Петропавлівська»);

- на перехресті «Покровська площа – вул. Петропавлівська – вул. Соборна» (окрім міського пасажирського транспорту).