В Сумах проведут соревнования по полумарафону

Как и в предыдущие годы, участники будут стартовать от площади Независимости. Бежать будут по тому же маршруту. Улицы, которые будут задействованы в проведении забега, закроют для транспорта, поэтому автомобилистов просят учесть это, планируя свои поездки. Ближе ко дню соревнований будет обнародована схема перекрытия и варианты объезда.
Участникам предлагаются дистанции 21 км, 10 км, 5 км, 1 км и 500 м и 100 м для детей. В связи с карантинными ограничениями, количество участников на двух последних ограничено. Действовать во время соревнований будут и другие карантинные меры: наличие антисептиков, ношение масок до старта и т.п.
Регистрация желающих принять участие в соревнованиях продлится до 16 июня, на детские забеги, а также дистанцию 1 км бесплатная. Эта льгота распространяется и на пенсионеров и участников АТО / ООС.
В канун соревнований, 18 июня, в 11:00 на площади Независимости начнет работу пункт выдачи стартовых пакетов. Также в этот день участники полумарафона поговорят с его организатором Максимом Кривенко и кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике Андрея Павелко о подготовке к марафону и проведут предстартовую пробежку-разминку.
Непосредственно в день мероприятия, 19 июня, в 6:30 на площади Независимости откроется марафонский городок. Через полчаса состоится открытие «Сумы Новая почта. Полумарафон», а еще через час будет дан старт соревнованиям. Завершить их планируют в13:30.
Ожидается более тысячи участников.
В связи с проведением полумарафона в школе № 18 в течение дня будет работать музей Олимпийской славы Сумщины, посетить который смогут все желающие.
Регистрация здесь.
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