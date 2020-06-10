Шосткинец с «бронзой» полумарафона в Чернигове

На дистанции 21 км третье место занял 52-летний шосткинец Руслан Красовский, который показал результат 1:16:37. Его опередили более молодые соперники, которым почти на 30 лет меньше. В категории 50-59 лет он был первым. Четвертым здесь был Владимир Зимовец из Конотопа – 1:37:41 (это 38-й результат).
Также дистанцию полумарафона проехал спортсмен-колясочник из Шостки Дмитрий Васильцов, - 1:55:07.
19 июня в Сумах провели соревнования по бегу «Сумы Новая почта. Полумарафон»....
З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта....
В субботу, 19 июня, в Сумах состоятся соревнования по бегу «Сумы Новая почта. Полумарафон»....
Сезон забігів Нової пошти та New Run продовжується. Суми, як і всі міста-учасники, перебувають у «жовтій» епідеміологічній зоні, що дозволяє...
31 мая в онлайн-режиме прошел Одесса Нова Пошта полумарафон....