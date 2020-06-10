Шосткинец с «бронзой» полумарафона в Чернигове 19 сентября в Чернигове проходил «Нова пошта напівмарафон Чернігів».

На дистанции 21 км третье место занял 52-летний шосткинец Руслан Красовский, который показал результат 1:16:37. Его опередили более молодые соперники, которым почти на 30 лет меньше. В категории 50-59 лет он был первым. Четвертым здесь был Владимир Зимовец из Конотопа – 1:37:41 (это 38-й результат).

Также дистанцию полумарафона проехал спортсмен-колясочник из Шостки Дмитрий Васильцов, - 1:55:07.