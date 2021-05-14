20 червня у Сумах відбудеться «Напівмарафон Нова пошта» в адаптивному офлайн-форматі

Зареєструватися на забіги можна на сайті https://newrun.com.ua/sumy2021.html.
Учасникам доступні забіги на дистанції від 1 до 21 км, а також в естафета на 21 км і командна гонка на 5 км. На маршруті передбачено все необхідне для комфортного забігу: роздягальні, пункти охолодження, харчування і гідратації, медичний супровід на трасі та фініші.
Наступний забіг відбудеться ще у двох містах
Під час забігів будуть вжиті належні заходи безпеки: температурний скринінг, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість учасників на дитячих дистанціях — не більше 100 осіб, засоби дезінфекції, відсутність місць для глядачів, старт групами з часовим інтервалом між бігунами, а для реєстрації результатів — персональні чіпи з номером учасника. Повний перелік заходів для кожної події залежить від того, в якій карантинній зоні перебуває місто-учасник:
Цієї суботи, 22 травня, в Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні....
В молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3) 20 мая в 10.00 начнутся торжества по случаю Дня науки....
17-18 мая в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи, а также чемпионат Украины по...
На выходных в Черноморске проходил чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮСШОР среди юношей 2008-2009 г.р. (4-борье)....
23 травня о 13:00 робимо місто Суми чистішим разом!...