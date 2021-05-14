20 червня у Сумах відбудеться «Напівмарафон Нова пошта» в адаптивному офлайн-форматі Сезон забігів Нової пошти та New Run продовжується. Суми, як і всі міста-учасники, перебувають у «жовтій» епідеміологічній зоні, що дозволяє провести безпечні старти з урахуванням усіх карантинних вимог. «Напівмарафон Нова пошта. Суми» стартуватиме з площі Незалежності.

Зареєструватися на забіги можна на сайті https://newrun.com.ua/sumy2021.html.

Учасникам доступні забіги на дистанції від 1 до 21 км, а також в естафета на 21 км і командна гонка на 5 км. На маршруті передбачено все необхідне для комфортного забігу: роздягальні, пункти охолодження, харчування і гідратації, медичний супровід на трасі та фініші.

Наступний забіг відбудеться ще у двох містах

Хмельницький (напів марафон) — 4 липня

Запоріжжя (марафон) — дата уточнюється

Під час забігів будуть вжиті належні заходи безпеки: температурний скринінг, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість учасників на дитячих дистанціях — не більше 100 осіб, засоби дезінфекції, відсутність місць для глядачів, старт групами з часовим інтервалом між бігунами, а для реєстрації результатів — персональні чіпи з номером учасника. Повний перелік заходів для кожної події залежить від того, в якій карантинній зоні перебуває місто-учасник: