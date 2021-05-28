В Сумах будут судить нелегального лесоруба

По данным следствия, в апреле 2021 года мужчина без соответствующего разрешения и лесорубочного билета на территории Верхнесыроватской объединенной территориальной громады общины срубил 19 деревьев, находящихся на балансе регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця». Вследствие указанных противоправных действий обвиняемого окружающей среде причинен ущерб в размере около 130 тыс. грн.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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