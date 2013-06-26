На Сумщине прокуратура вернула громаде водопровод

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области расторгнут договор аренды целостного имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению. Кириковскому поселковому совету Ахтырского района в собственность будет возвращено недвижимое имущество стоимостью почти 20 млн грн.
Прокуратурой установлено, что в 2019 году заключен договор, согласно которому поселковый совет передал физическому лицу - предпринимателю целостный имущественный комплекс по водоснабжению и водоотведению. В то же время, арендатор не выполнил существенные условия договора об обязательном страховании объекта аренды, чем нарушил требования действующего законодательства.
Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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