Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:14368

На Сумщине прокуратура вернула громаде водопровод

Благодаря прокуратуре громаде будет возвращено водопроводы стоимостью почти 20 млн грн.

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области расторгнут договор аренды целостного имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению. Кириковскому поселковому совету Ахтырского района в собственность будет возвращено недвижимое имущество стоимостью почти 20 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2019 году заключен договор, согласно которому поселковый совет передал физическому лицу - предпринимателю целостный имущественный комплекс по водоснабжению и водоотведению. В то же время, арендатор не выполнил существенные условия договора об обязательном страховании объекта аренды, чем нарушил требования действующего законодательства.

Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Водопровод
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Верхнем Песчаном бурят новую артезианскую скважину
10.09.2014 15:09

В Верхнем Песчаном бурят новую артезианскую скважину

Бурение начали 5 сентября и планируют завершить за две недели....

06.06.2014 14:06

В Сумах из-за аварии без воды остались жители 16 домов на Веретеновке

Нет ее в домах сумчан, которые проживают в домах № № 61, 63, 71, 77, 78, 81, 85, 87, 89,...

09.01.2014 08:09

На Сумщине в двух селах пустили водопровод

В селе Грабщина Липоводолинского и Сарнавщина Конотопского районов введены в эксплуатацию новые водопроводные сети....

26.06.2013 12:57

Часть Сум вновь осталась без воды

Очередная крупная авария на водопроводе оставила 26 июня без воды Курский микрорайон.... 1

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.