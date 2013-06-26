На Сумщине прокуратура вернула громаде водопровод Благодаря прокуратуре громаде будет возвращено водопроводы стоимостью почти 20 млн грн.

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области расторгнут договор аренды целостного имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению. Кириковскому поселковому совету Ахтырского района в собственность будет возвращено недвижимое имущество стоимостью почти 20 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2019 году заключен договор, согласно которому поселковый совет передал физическому лицу - предпринимателю целостный имущественный комплекс по водоснабжению и водоотведению. В то же время, арендатор не выполнил существенные условия договора об обязательном страховании объекта аренды, чем нарушил требования действующего законодательства.

Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.