В Тростянце пройдет чемпионат Украины по стритболу

В Украине стартует летний сезон баскетбола 3х3, который завершится в августе. Победитель летнего сезона получит от ФБУ путевку на один из Челленджер FIBA 3x3.
Стартовым этапом чемпионата Украины станет турнир в Тростянце, который состоится 19 июня. Этап чемпионата Украины в Сумской области примет памятник архитектуры XVIII века - Круглый двор, который является украшением Тростянца. Именно у него будет размещено два профессиональных игровые корта FIBA. Кроме традиционных соревнований, среди мужских и женских команд ФБУ готовит турниры U18 и U16.
Отметится открытие сезона и солидным призовым фондом. Он будет составлять 50 000 гривен. Стартовый тур отметится насыщенной шоу-программой, серией мастер-классов, интерактивными игровыми зонами и присутствием фуд-кортов для гостей.
Регистрация на тур в Тростянце уже открыта, поэтому не медли стартовать с лучшими командами Украины в сезоне 3х3 и открыть новую локацию. Два участника финалов мужских и женских соревнований этого этапа чемпионата Украины получат путевки в PRO тур 3х3, который в начале июля примет Киев.
Регистрация: https://bit.ly/3zamgNv.
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