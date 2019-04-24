Сумские гимнастки отличились в Одессе 3-6 июня в Одессе состоялись всеукраинские соревнования по эстетической групповой гимнастике.

Около 300 гимнасток соревновались в длинной и короткой программах. В соревнованиях приняли участие гимнастки сумского клуба «Грация» под руководством Екатерины Карпенко

Наши девушки в этих соревнованиях показали отличные результаты.

В длинной программе первые места в возрастной категории 6-8 лет, 8-10 и 12-14 лет победу одержали девушки из команда «Грация Симфония», «Грация Мелоди» и «Грация Ангел». На втором месте в возрастной категории 10-12 лет команда «Грация Голд». А гимнастки из Грация Мисс» стали финалистами кубка Украины.

В короткой программе «Грация Ангел» заняли 1-е место.