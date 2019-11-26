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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские грации отличились в Виннице

17-19 сентября в г. Винница состоялся открытый чемпионат Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Украина» и всеукраинские соревнования по эстетической групповой гимнастике.

В соревнованиях принимали участие 52 команды из 10 областей Украины и г. Киев. Воспитанницы сумского клуба «Грация» под руководством Екатерины Карпенко течение 3 дней демонстрировали свое мастерство в длинной и короткой программах. По результатам ВФСО «Украина»:

- «Грация Ангел» - 2-е место в обоих видах программы в категории 12-14 лет;

- «Грация Мелодия» - 1-е место в длинной программе в категории 8-10 лет;

- «Грация Голд» - 4-е место в длинной программе в категории 10-12 лет;

- «Грация Симфония» - 1-е место в длинной программе в категории 6-8 лет.

Всеукраинские соревнования:

- «Грация Мисс» - финалистки;

- «Грация Ангел» - 1 место в обоих видах программы;

- «Грация Голд» - 2-е место,

- «Грация Мелодия» - 1-е место;

- «Грация Симфония» - 1-е место.

Спорт Эстетическая гимнастика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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