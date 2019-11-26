Сумские грации отличились в Виннице

В соревнованиях принимали участие 52 команды из 10 областей Украины и г. Киев. Воспитанницы сумского клуба «Грация» под руководством Екатерины Карпенко течение 3 дней демонстрировали свое мастерство в длинной и короткой программах. По результатам ВФСО «Украина»:
- «Грация Ангел» - 2-е место в обоих видах программы в категории 12-14 лет;
- «Грация Мелодия» - 1-е место в длинной программе в категории 8-10 лет;
- «Грация Голд» - 4-е место в длинной программе в категории 10-12 лет;
- «Грация Симфония» - 1-е место в длинной программе в категории 6-8 лет.
Всеукраинские соревнования:
- «Грация Мисс» - финалистки;
- «Грация Ангел» - 1 место в обоих видах программы;
- «Грация Голд» - 2-е место,
- «Грация Мелодия» - 1-е место;
- «Грация Симфония» - 1-е место.
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