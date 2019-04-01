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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03622

В Сумах вокруг озера Чеха установили новые урны

Сегодня, 7 июня, в сумах возле озера Чеха установили 5 новых урн.

Это урны, к которым крепятся полиэтиленовые 120-литровые пакеты.

Их установило предприятие ООО «Тиан-сервис», которое вывозит мусор с озера Чеха. Как рассказал его директор Дмитрий Шевчук, стоимость одной урны 640 грн плюс 150 грн за доставку. Их установили 5 штук за счет предприятия в качестве пилотного проекта, посмотреть, как пойдет…

Он надеется, что никто бычки от сигарет в них бросать не будет.

Общество Урны
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