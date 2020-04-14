На Сумщине задержали мужчину, который подозревается в развращении ребенка В полицию за помощью обратился 40-летний житель Кролевца и сообщил, что его 7-летний сын рассказал ему, как несколько минут назад на него напал взрослый человек и попытался снять с него штаны. Вызвав полицию, возмущенный отец бросился на поиски обидчика мальчика.

Полицейские совместно с отцом напуганного мальчика, уже через несколько часов нашли злоумышленника.

«Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 28-летний житель города Кролевец, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Как выяснили полицейские, мужчина следил за мальчиком от магазина, в который тот зашел за покупками. Затем провел мальчика к его дому. Зайдя в подъезд вслед за потерпевшим, мужчина напал на мальчика, закрыв ему рот и начал снимать штаны. Парню удалось вырваться от злоумышленника и убежать».

Сейчас злоумышленник задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщения о подозрении.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.