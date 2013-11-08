В Конотопе пожарные спасли мужчину на пожаре 5 июня в 14:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Котельная в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под крыши дома. На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 60 кв. м, стену и перекрытие веранды на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 500 м от очага горения. При проведении разведки в комнате на полу спасатели обнаружили мужчину без сознания. Его немедленно вынесли на улицу. Пострадавшему, 1987 г.р., медработники оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

В 14:50 возгорание локализовали, а в 16:10 пожар полностью ликвидировали, потратив на тушение около 20 т воды.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также по 2 работника и по 1 автомобилю добровольных пожарных команд с. Питомник и завода «Авиакон».