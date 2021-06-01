В Шостке мопедист наехал на пешехода Сегодня днем, 6 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. Случилось оно на перекрестке ул. Свобода и ул. Короленко.

По информации полиции, водитель мопеда двигался на зеленый свет светофора. Проезжая перекресток, он совершил наезд на пешехода, которая перебегала дорогу на «красный».

Пешеход отделалась легким испугом, а вот водитель мопеда был доставлен в больницу. Позже «скорую» вызвали к его пассажирке, которая оставалась на месте аварии. Пострадавшую осматривают медики.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.