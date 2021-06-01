В Шостке мопедист наехал на пешехода

По информации полиции, водитель мопеда двигался на зеленый свет светофора. Проезжая перекресток, он совершил наезд на пешехода, которая перебегала дорогу на «красный».
Пешеход отделалась легким испугом, а вот водитель мопеда был доставлен в больницу. Позже «скорую» вызвали к его пассажирке, которая оставалась на месте аварии. Пострадавшую осматривают медики.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.
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