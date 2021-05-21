В Сумах провели чемпионат Украины по спортивной ходьбе Сегодня, 6 июня, в Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км.

С утра на проспекте Шевченко в Сумах ходили лучшие спортсмены Украины. Среди них и сумчане. Лучшим среди наших стал Николай Рущак, который занял первое место среди молодежи до 23 лет (ему 17 лет) – 1:28:40. Это его «персонал бест».

Сергей Светличный, ставший третьим среди мужчин. Его время – 1:22:36. Это его лучшее время в сезоне. Олег Свистун занял четвертое место, Николай Рущак – шестое, Егор Шелест – десятое (4-е среди молодежи).

Среди женщин 4-й стала Инна Лосева – 1:36:20. 8-й была Алина Ткач, 9-й – София Крыловецкая. В молодежном зачете Алина Ткач с «бронзой», София Крыловецкая – 4-я.

Кроме того, здесь же состоялся Открытый чемпионат города Сумы по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего.