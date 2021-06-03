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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:511068

На Сумщине 78 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 3 июня в Сумской области 77 095 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 78 человек (Белопольский район - 12, Бурынский район - 1, Глуховский район - 2, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 4, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 11 Путивльский район - 3, Ромны - 5, Роменский район - 3, Сумы - 18, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 2, Шостка - 9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1294 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Конотоп - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 052 человек, из них за минувшие сутки - 72 (Белопольский район - 5, Глухов - 13 Глуховский район - 4, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 3, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 4, Сумы - 24, Сумской район - 4, Шостка - 3).

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Общество Коронавирус
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