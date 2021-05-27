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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:15158

Держали за ноги с моста: инкассатор обвиняет полицейских в Шостке в «выбивании» признания о краже

Мужчина утверждает, что в местном управлении полиции его жестоко избили, заставляя признаться в преступлении.

Запугивали, держали за ноги с моста и выбивали признание - в Шостке полицейские избили инкассатора. Об этом заявляет сам пострадавший. 31-летнего мужчину подозревают в краже кассеты с 10 тысячами гривен из терминала, который он обслуживал. В полицию пригласили якобы для опроса. А вышел он оттуда ночью, уже избитый, с подписанным признанием в преступлении, которого, утверждает, не совершал, говорится в сюжете ТСН.

Фотографии с гематомами Ирина Сологуб сделала в половине второго ночи, когда Александра отпустили из отделения полиции. Говорит, таким напуганным мужа еще не видела.

«Что делать и куда обращаться - не знали, и боялись. Ведь в 8 утра он снова должен был быть в отделении», - отмечает женщина.

С сотрясением мозга мужчина уже пять дней в больнице. Здесь и рассказал, что его избили в полиции. Ему до сих пор тяжело ходить и стоять. Показывает многочисленные синяки на теле. Говорит, так полицейские заставляли признаться в преступлении. Мол, сначала издевались в управлении. А ночью вывезли на место преступления - готовили к нужным им показаниям на следственном эксперименте.

«Хотели пакет в лесу одеть. Но до пакета дело не дошло. Дошло до того, что с моста вниз головой за ноги держали. Это ночью было», - рассказывает пострадавший.

Именно у этого моста и нашли вещественные доказательства - похищенную из терминала кассету с 10 тысячами гривен. 31-летнего инкассатора обвиняют в том, что это именно он сделал месяц назад.

Терминал самообслуживания, из которого была похищена кассета с деньгами, расположен на входе в магазин. По данным полиции, следов взлома не было. Поэтому под подозрение попали инкассаторы, которые его обслуживали.

Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали мужчину в маске, который вероятно и похитил деньги. Видео копы показывали инкассаторам. Что это был Александр, коллеги не верят.

Родные написали жалобы в полицию и ГБР. Несмотря на судебное постановление, за почти неделю, которую он лежит в больнице, эксперты до сих пор не зафиксировали побои.

«Вот решение суда о безотлагательном проведении судебно-медицинского обследования. Мы ничего не можем добиться и считаем, что полиция специально затягивает это, чтобы ничего мы не смогли доказать», - убеждена гражданская жена Александра.

В полиции все обвинения отвергают. Настаивают, что мужчину не трогали. Откуда повреждения, мол, не известно.

«Согласно записи, он пробыл (в отделении полиции - Ред.) с 18 до 20 часов. Ночью его не было. В районном управлении полиции Шосткинском его не было ночью», - уверяет пресс-секретарь Шосткинского управления полиции.

Но родственники имеют видео из полицейского журнала. Где указано, что ночью Александр здесь тоже был.

«Идет активная попытка полицейских скрыть противоправные действия, которые по своим последствиям могут привести к фальсификации доказательств», - убежден адвокат Николай Наполо.

В избиении Александр обвиняет руководителя уголовного розыска и его заместителя. Адвокат говорит, эти полицейские в Шостке хорошо известны.

«Эти два полицейских, которые уже являются фигурантами реальных уголовных производств, находящихся в следственном подразделении теруправления ГБР. И за злоупотребления, и по статье 187 - разбойное завладение телефоном. Во время этих действий были сломаны кости у людей», - рассказывает правозащитник.

Александр утверждает, что денег не крал, признание написал под давлением, и планирует довести это в суде после выздоровления.

Право
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