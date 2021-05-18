Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины 23-24 мая во Львове проходил Командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2004 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов, в том числе 22 с Сумщины. В общем зачете команда Сумщины заняла 13-е место.

В личном - двукратной чемпионкой стала Диана Гончаренко – в беге на 100 и 200 м. Бронзовые медали завоевали: Никита Маслюк в прыжках в длину и беге на 200 м, Эдуард Кравченко в спортивной ходьбе на 5000 м, а также эстафетная команда 100+200+300+400 м в составе Никиты Костецкого, Никиты Маслюка, Дмитрия Мешего и Максима Романова.