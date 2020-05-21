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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:49413

У Сумах визначили переможців конкурсу вишиванок

Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради оприлюднив результати конкурсу «Моя вишиванка 2021».

Вашій увазі 3 найкращих світлини за результатами голосування:

- Марина та Сергій Домніч

-  Василь та Аліна Шевченко

- Ксенія Гриник

Фото
Досуг Вышиванки
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