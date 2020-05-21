У Сумах визначили переможців конкурсу вишиванок

Вашій увазі 3 найкращих світлини за результатами голосування:
- Марина та Сергій Домніч
- Василь та Аліна Шевченко
- Ксенія Гриник
У рамках фотоконкурсу «Моя вишиванка 2021», що проводить відділ у справах молоді та спорту, триває голосування за найгарнішу вишиванку....
З нагоди Дня вишиванки у Сумській центральній міській бібліотеці імені Т.Г. Шевченка відкрилася художня виставка «Душі моєї вишиванка»....
Відділ молоді та спорту Сумської міської ради проводить фотоконкурс....
Мер Сум Олександр Лисенко на початку LХХVІ сесії міської ради нагородив переможців фотоконкурсу «Моя вишиванка–2020», який провів відділ у справах...
Так креативно до святкування Дня вишиванки підійшла школа мистецтв. Перед входом у заклад на тротуарі намалювали український орнамент....