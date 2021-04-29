На Сумщине будут гонять любителей пирожков с маком На Сумщине начались оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «МАК-2021».

Данная операция началась 21 мая и продлится до 23 сентября текущего года. Ее цель - выявление и уничтожение нелегальных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, а также перекрытие каналов поступления этих растений к потребителям наркотиков.

Полицейские напоминают, что посевы снотворного мака и конопли в Украине разрешены только специализированным предприятиям, которые получили соответствующую лицензию, разрешение и осуществляют соответствующую охрану посевов. А гражданам следует помнить, что за незаконный посев или выращивание таких наркосодержащих растений им грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Так, сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины разоблачили жителя города Конотоп, который на своем приусадебном участке выращивал 46 растений конопли. Полицейские изъяли все найденное и отправили на экспертное исследование.

Полицейские квалифицировали действия мужчины по признакам ч.1 ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать на специальную линию «102» о всех известных фактах выращивания наркосодержащих растений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.