На Сумщине 93 новых случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 26 мая в Сумской области 76 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 93 человек (Белопольский район - 2, Глухов - 4, Глуховский район - 1, Конотоп – 13, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 2, Ахтырка - 6, Ахтырский район - 1, Ромны - 2, Сумы - 45, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 3, Шостка - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1275 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Сумы - 2, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72 875 человек, из них за минувшие сутки - 218 (Белопольский район - 2, Великописаревский район - 8, Глухов - 4, Глуховский район - 2, Конотоп - 45, Конотопский район - 20, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 5, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 6, Ромны - 7, Роменский район - 2, Сумы - 71, Сумской район - 6, Тростянецкий район - 12, Шостка - 13 Шосткинский район - 4, Ямпольский район - 6).