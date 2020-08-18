Украина проиграла на чемпионате Европы по-сумски Набирает обороты традиционный турнир по мини-футболу чемпионат Европы по-сумски.

Каждые два года в Сумах проводят чемпионат мира или Европы по-сумски. Команды сражаются на мини-футбольных площадках, повторяя группы и расписание больших турниров. В этом году играют Евро-2020, которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

25 мая на полях ФЦ «Барса» сыграли команды групп С и D.

В группе С австрийцы сыграли в ничью с северными македонцами, а голландцы разгромили Украину.

Австрия («Lex VSK») 2:2 Северная Македония («Звезда»)

Нидерланды («Food Centre») 8:0 Украины («Гранум» Снежки)

В группе «D» Англия уверенно переиграла Хорватию, а Шотландия не без проблем одолела Чехию.

Англия («Краснополье») 5:1 Хорватия («Натон» Постольное)

Шотландия («Сервис Люкс») 5:4 Чехия («Азарт-2007»)

26 мая пройдут матчи в группах Е и F.

Группа «Е»

17:30 поле №3 Польша («Факел») - Словакия («Валедианс-Peroff»)

17:30 поле №4 Испания («Sumy Psel») - Швеция («Сумыхимпром»)

Группа «F»

18:30 поле №4 Франция («Современник-Libra») - Германия («ЗиКоНи»)

18:30 поле №3 Венгрия («Likarske») - Португалия («Ника»)