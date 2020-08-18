Украина проиграла на чемпионате Европы по-сумски

Каждые два года в Сумах проводят чемпионат мира или Европы по-сумски. Команды сражаются на мини-футбольных площадках, повторяя группы и расписание больших турниров. В этом году играют Евро-2020, которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
25 мая на полях ФЦ «Барса» сыграли команды групп С и D.
В группе С австрийцы сыграли в ничью с северными македонцами, а голландцы разгромили Украину.
Австрия («Lex VSK») 2:2 Северная Македония («Звезда»)
Нидерланды («Food Centre») 8:0 Украины («Гранум» Снежки)
В группе «D» Англия уверенно переиграла Хорватию, а Шотландия не без проблем одолела Чехию.
Англия («Краснополье») 5:1 Хорватия («Натон» Постольное)
Шотландия («Сервис Люкс») 5:4 Чехия («Азарт-2007»)
26 мая пройдут матчи в группах Е и F.
Группа «Е»
17:30 поле №3 Польша («Факел») - Словакия («Валедианс-Peroff»)
17:30 поле №4 Испания («Sumy Psel») - Швеция («Сумыхимпром»)
Группа «F»
18:30 поле №4 Франция («Современник-Libra») - Германия («ЗиКоНи»)
18:30 поле №3 Венгрия («Likarske») - Португалия («Ника»)
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