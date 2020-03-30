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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00368

В Сумах проходит сессия Сумского горсовета (трансляция)

Сегодня, 26 мая, проходит сессия Сумского горсовета.

В 9.00 депутаты собрались в сессионном зале Дома совета на пл. Независимости.

Повестка дня здесь.

До 14.00 депутаты должны завершить сессию. Так как на это время назначена сессия облсовета.

Политика Сессия горсовета
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