В Сумах проходит сессия Сумского горсовета (трансляция)

В 9.00 депутаты собрались в сессионном зале Дома совета на пл. Независимости.
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До 14.00 депутаты должны завершить сессию. Так как на это время назначена сессия облсовета.
Сумские депутаты соберутся на очередную сессию в следующую среду....
Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве внеочередной сессии Сумского городского совета 19 августа 2020 года»....
Сегодня, 5 июня, должна была пройти внеочередная сессия Сумского горсовета....
Сессии Сумского горсовета назначены на 13 мая (та, которую перенесли с 22 апреля) и 27 мая....
Сегодня, 30 марта, в 10.00 должно было состояться второе пленарное заседание сессии Сумского городского совета, начатой в пятницу....