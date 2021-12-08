В Сумах началась «тайная» сессия горсовета (обновлено) Сегодня, 16 февраля, в 9.00 началось второе пленарное заседание 18-й сессии Сумского горсовета 8-го созыва.

Сессия началась, однако онлайн-трансляции нет, так как сами депутаты до сих пор не приняли программу «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

Так что вслед за тайными исполкомами, на которых в Сумах поднимаются тарифы на маршрутки и тепло, пришло время тайных сессий…

Только что депутаты внесли в повестку дня проект решения о программе «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».