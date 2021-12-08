В Сумах началась «тайная» сессия горсовета (обновлено)

Сессия началась, однако онлайн-трансляции нет, так как сами депутаты до сих пор не приняли программу «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".
Так что вслед за тайными исполкомами, на которых в Сумах поднимаются тарифы на маршрутки и тепло, пришло время тайных сессий…
Только что депутаты внесли в повестку дня проект решения о программе «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».
16 февраля состоится второе пленарное заседание ХVIII сессии Сумского городского совета VIII созыва....
Как сообщили в пресс-службе мэрии, назначенное на 2 февраля второе пленарное заседание отменено....
Согласно распоряжению мэра Сум Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 26 января....
В четверг, 30 декабря, пройдет внеочередная сессия Сумского горсовета....
Мэр Сум Александр Лысенко собирает очередную сессию городского совета через две недели....