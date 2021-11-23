Завтра пройдет сессия Сумского городского совета

Место проведения – сессионный зал Дома советов (площадь Независимости, 2).
Начало – 9 часов.
Повестка дня и проекты решений тут.
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