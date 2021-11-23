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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Завтра пройдет сессия Сумского городского совета

16 февраля состоится второе пленарное заседание ХVIII сессии Сумского городского совета VIII созыва.

Место проведения – сессионный зал Дома советов (площадь Независимости, 2).

Начало – 9 часов.

Повестка дня и проекты решений тут.

Напомним6 две недели назад заседание было перенесено в связи с обострением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Политика Сессия горсовета
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